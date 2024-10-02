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Стартовал ежегодный проект «Доброшрифт»

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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2 октября, в Международный день поддержки людей с церебральным параличом, стартовал ежегодный проект «Доброшрифт». В этом году у проекта «Доброшрифт» появился музыкальный манифест ST Х Доброшрифт «Быть добру», его премьера состоялась в этот же день.

Автором манифеста стал Александр Степанов (ST).

«У музыки есть различные миссии! И одна из таких миссий, на мой взгляд, — вдохновлять и мотивировать на благие дела и поступки. И я всегда считал, что музыка должна поддерживать и быть рядом в трудную минуту. Когда я думал над песней, мне пришла идея засемплировать песню Оли Бузовой «Делать добро», которую для нее написал я. Так как говорить в песне для «Доброшрифта» я хотел именно о добре и призывать творить именно добро», — поделился музыкант.

Манифест объединил амбассадоров «Доброшрифта» подопечных детей с ДЦП, а режиссер Иван Вдовин вдохновился историями детей и снял добрую сказку, в которой исполнились мечты ребят. В съемках манифеста приняли участие гонщик Никита Мазепин, Элджей, блогер Аня Покров, чемпионки по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, музыкант-рэппер Natan и, конечно, сам Александр ST Степанов, а также другие звезды.

«Часто социальные проекты делаются намеренно драматичными, мы же решили сделать жизнеутверждающий манифест в жанре сказки, где сами истории детей правдивые и реальные. Все дети мечтают, у них есть цели и планы, и дети с ограниченными возможностями ничем не отличаются в своих мечтах. Нам важно, что в этой истории дети вызывают не сочувствие и жалость, а восхищение от того, насколько они харизматичные, живые, талантливые, свободные, целеустремленные и сильные», — говорит режиссер Иван Вдовин.

Вместе с музыкальным манифестом звезды запустят флешмоб с жестом добра — специальным простым танцевальным движением, которое объединит тысячи неравнодушных людей для того, чтобы привлечь внимание к детям с двигательными нарушениями.

«Каждый год мы стараемся усовершенствовать наш «Доброшрифт», чтобы вовлекать в проект широкую аудиторию, и это дает свои результаты. Прошлый «Доброшрифт» облетел всю страну с охватом в почти 150 млн человек, а это почти вся Россия! В этом году слоган проекта «Делаем ДОБРО заметным!», и мы действительно верим, что только вместе мы сможем продолжать помогать оказывать помощь людям с двигательными нарушениями. В этом нам ежегодно помогают сотни компаний и брендов, звезды, спортсмены и десятки тысяч неравнодушных людей. Амбассадоры для съемки в музыкальном манифесте тоже были выбраны не случайно: Никита Мазепин лично много лет общается с Макаром и организует для него занятия по картингу. Элджей снялся со своим другом, которому много лет помогает в приобретении дорогостоящих средств для реабилитации. Аня Покров давно поддерживает фонд и подопечных», — отметила генеральный продюсер проекта «Доброшрифт» Анастасия Приказчикова.

В этом году «Доброшрифт» совместно с медиахолдингом МАЕР также запустили уникальный и беспрецедентный проект «Телеграмма добра» на медиафасадах от Москвы до Владивостока, где каждый желающий сможет в реальном времени написать послание, которое увидят миллионы людей по всей России.

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