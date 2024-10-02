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Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане

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Фото: Toyota
dzen
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В Казахстане стартовали официальные продажи новой Toyota Camry 80, цена базовой версии седана составит 18,79 млн тенге (3,66 млн рублей), сообщает Quto.ru 1 октября.

Цена новинки оказалась заметно выше, чем у модели прошлого поколения, которая стоила 15,9 млн тенге (3,09 млн рублей). В местных автосалонах опасаются, что существенное подорожание отпугнет потенциальных покупателей, которые вместо Camry отдадут предпочтение более оснащенным китайским моделям, отмечается в заметке.

Базовая Toyota Camry предлагается с 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 204 л. с. в связке с восьмиступенчатым «автоматом», альтернативой стала гибридная 230-сильная модификация.

В список оснащения модели входят центральный экран мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, семидюймовая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфонов, семь подушек безопасности, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электропривод сиденья водителя и прочие опции.

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Накануне компания Great Wall Motor объявила цены и начала старт приема заказов в России на новый флагманский внедорожник марки Tank с индексом 700. Он стал третьей моделью в линейке бренда и доступен в трех комплектациях.

Также во вторник компания Geely объявила цены на новый кроссовер Cityray в России, который в модельном ряду марки займет место между паркетниками Coolray и Atlas. Модель будет доступна в четырех комплектациях.

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