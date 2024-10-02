Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
На Украине приостановлен проезд через контрольно-пропускной пункт «Орловка» на границе с Румынией. Об этом говорится в сообщении украинской таможенной службы, опубликованном в среду, 2 октября, в Telegram-канале.
«Сейчас в пункте пропуска «Орловка» осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования», — указано в сообщении.
Как уточняется, проезд приостановлен до 11:00.
«Просим при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства. О возобновлении пропускных операций в пункте пропуска «Орловка» будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
С Украины регулярно пытаются сбежать мужчины, которые намереваются избежать мобилизации. 22 сентября в Румынию после получения повестки из военкомата сбежал киевский блогер. 1 августа сообщалось, что почти 40 украинцев утонули в Тисе при попытках сбежать в Румынию.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон, ужесточающий мобилизацию. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет. 17 июля на Украине мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали при выходе на улицу иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.