В Москве назвали сроки строительства станции «Достоевской» Кольцевой линии
Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии займет порядка пяти лет, сообщается в видео, размещенном в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
«Сооружать станцию будем фактически вручную из-за плотной городской застройки», — отмечается в ролике.
Это будет первая станция метро с траволаторами в пешеходном переходе. Благодаря ее строительству появится дополнительная пересадка с Люблинско-Дмитровской на Кольцевую линию. В итоге тысячи пассажиров смогут выбирать более удобные маршруты поездок, подчеркнул Собянин.
«Достоевская» станет тринадцатой станцией Кольцевой линии.