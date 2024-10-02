Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Американский актер Джон Эймос, наиболее известный по роли в сериале «Добрые времена», умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщило издание Deadline в среду, 1 октября.
«Джон Эймос <...> умер в Лос-Анджелесе. Ему было 84 года», — сообщило издание со ссылкой на сына актера Келли Кристофера Эймоса.
Отмечается, что смерть актера наступила 21 августа по естественным причинам.
В телесериале CBS «Добрые времена» актер выступал с 1974-го по 1976 год. Среди других заметных работ Эймоса стоит выделить участие в «Шоу Мэри Тайлер Мур», мини-сериал «Корни». В 1977 году Эймос был номинирован на премию «Эмми» за эту роль. Кроме того он сыграл роль адмирала Перси Фицуоллеса в телесериале «Западное крыло»
В 2004 году Джон Эймос снялся в российском боевике Евгения Лаврентьева «Личный номер» в роли адмирала Мэлори, руководителя разведки НАТО.