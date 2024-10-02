СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Франция направит на Ближний Восток дополнительные военные ресурсы для противодействия Ирану. Об этом 2 октября сообщило агентство Reuters.
«Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция сегодня мобилизовала свои военные ресурсы на Ближнем Востоке, чтобы противостоять иранской угрозе», — говорится в публикации.
Однако неизвестно, какие конкретно дополнительные военные силы будут направлены в регион.
Кроме того, согласно данным агентства, в ближайшее время Франция организует конференцию в поддержку Ливана.
В этот же день сообщалось, что французские военные участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул требование движению «Хезболла», чтобы та прекратила свои террористические действия против Израиля и его населения.
1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.
Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.