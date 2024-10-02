В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине

Сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Полищука. Об этом в среду, 2 октября, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

«В Кременце священник Украинской православной церкви отец Иоанн Полищук был задержан представителями ТЦК в рамках принудительной мобилизации», — говорится в Telegram-канале.

Согласно последним данным, священника доставляют в учебный центр в Ровенской области. Кроме того, сообщается, что Полищуку отказали в оказании медицинской помощи, когда у него поднялось давление. О его состоянии на данный момент неизвестно, уточнили в СПЖ.

Накануне, 1 октября, был опубликован периодический доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВК ПЧ), в котором уточнялось, что давление на УПЦ продолжается, священнослужителей обменивают на пленных в России. На представителей духовенства УПЦ оказывалось давление, чтобы заставить их согласиться на обмен с Россией.

Ранее, 29 сентября, в Черкасской епархии канонической УПЦ сообщили о попытке рейдерского захвата Михайловского кафедрального собора.

23 сентября на Украине официально вступил в силу закон о запрете на территории страны деятельности канонической УПЦ. Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий запретить в стране работу канонической УПЦ Московского патриархата, 20 августа. В нем отмечалось, что у УПЦ есть девять месяцев, чтобы разорвать связи с Российской православной церковью, а у епархий и приходов — на выход из ее состава.

Гонения Киева на УПЦ начались еще в 2022 году: в отношении священнослужителей и монахов возбуждали уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме. Храмы, церкви и даже Киево-Печерская лавра подвергались обыскам: там искали след «антиукраинской деятельности». Верующие пытались защищать храмы, захват которых почти всегда сопровождался насилием, и выходили на митинги, но ничего не могли сделать.

Кроме того, на Украине проводится насильственная мобилизация граждан в Вооруженные силы страны (ВСУ). Так, например, 16 сентября пленный украинский боевик Дмитрий Павлюк рассказал, что его принудительно мобилизовали, когда он шел на работу: к мужчине подошел сотрудник ТЦК и вручил повестку. По словам военнопленного, в его роте было 94 человека, и большая часть из них попала на линию боевого соприкосновения таким же образом. Украинец добавил, что рядовым солдатам ВСУ мало сообщают о планах действий командования, поэтому военным приходится прямо на позиции догадываться, что их ждет.

Президент Украины Владимир Зеленский (срок его полномочий истек 20 мая) подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе перечислены категории граждан, которые подлежат призыву. Кроме того, там ужесточено наказание за уклонение от службы в ВСУ, но положения о демобилизации отсутствуют.