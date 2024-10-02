Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана

Шесть рейсов авиакомпании «Победа» из Москвы в Дубай задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом в среду, 2 октября, сообщает представитель «Росавиации» Артем Кореняко.

«2 октября предварительно задержаны рейсы из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, другие авиакомпании также перенесли время вылета своих рейсов. Так, «Уральские авиалинии» изменили время вылета из Екатеринбурга в Дубай на 14:00 по местному времени.

Также «Аэрофлот» отменил рейс Москва – Дубай – Москва. В свою очередь, пассажиров рейса Новосибирск – Дубай авиакомпании «Сибирь» предупредили о задержке вылета до 15:00 по местному времени.

Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.