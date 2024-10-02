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Полиция Копенгагена сообщила о взрывах рядом с посольством Израиля

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Фото: АР/Daniel Cole
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В Копенгагене рядом с посольством Израиля произошло два взрыва. Об этом 2 октября сообщает столичная полиция.

«Судя по двум взрывам, мы находимся в районе Страндагервей/Лундевангсвей. Никто не пострадал», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывш. Twitter).

На месте происшествия проводится проверка. Расследуется возможная связь взрывов с посольством Израиля.

Ответная война: Иран выпустил ракеты по Израилю
Атака стала реакцией на военную операцию Тель-Авива против «Хезболлы» в Ливане

Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, в свою очередь, отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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