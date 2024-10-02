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Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

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Фото: официальный сайт мэра Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 октября, поздравил метростроителей с профессиональным праздником.

«Этот профессиональный праздник, учрежденный в прошлом году президентом России Владимиром Путиным, является данью огромного уважения тем, кто создавал и развивал отечественный метрополитен. И, прежде всего, это дань уважения нескольким поколениям московских рабочих и специалистов, построивших лучшее в мире метро», — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин напомнил, что с 2011 года его сеть Московского метрополитена выросла в 1,8 раза: завершены строительство и реконструкция 250 км линий, 119 станций, четырех дополнительных вестибюлей и 12 электродепо метро и МЦК.

Мэр столицы также рассказал о планах открыть еще около 35 станций до 2030 года, включая Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую новые линии метро.

«Задачи сложные, масштабные, но они, уверен, по плечу доблестным московским метростроителям. Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд. За большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей», — заключил Собянин.

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Ранее, 26 сентября, Собянин сообщил о начале строительства нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро. Строящаяся часть ветки будет объединена с участком «Шелепиха» – «Деловой центр», до этого входивший в состав Большой кольцевой линии.

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