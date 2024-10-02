Су-34 ночью уничтожил скопление личного состава и техники ВСУ в Курской области
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ночью уничтожил скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ 2 октября опубликовало кадры работы истребителя.
В оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
После подтверждения разведки об уничтожении ударом личного состава и военной техники ВСУ экипаж благополучно вернулся на аэродром.
Ранее, 1 октября, сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили замаскированную позицию американской гаубицы M777 ВСУ в приграничье Курской области. Кадры выполнения задачи опубликовало Минобороны РФ.
В этот день Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Уточняется, что объекты были выявлены подразделениями группировки войск «Север» при помощи средств воздушной разведки.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.