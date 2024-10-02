Посол РФ прокомментировал возможность переговоров между Москвой и Лондоном
Британская сторона исключила себя из списка сторон, с которыми Россия могла бы на уровне глав МИД обсуждать серьезные вопросы, заявил «Известиям» посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
«Подобных контактов уже давно не было. К настоящему моменту британская сторона исключила себя из списка сторон, с которыми мы могли бы на таком уровне обсуждать серьезные вопросы», — подчеркнул российский дипломат.
Он также отметил, что ввиду недружественных действий Лондона от прежних российско-британских отношений ничего не осталось.
По его словам, российско-британские отношения пребывают в затяжном кризисе.
«И это при том, что связи между нашими странами в недалеком прошлом носили многомерный характер. Зиждились на взаимовыгодных торгово-инвестиционных обменах, богатых культурных традициях и широком межчеловеческом диалоге. От всего этого по вине Лондона мало что осталось. Ныне руководство Британии в массовом сознании большинства россиян воспринимается как ведущий идеолог западного антироссийского фронта, вдохновитель, а порой и прямой соучастник почти всех враждебных акций, так или иначе затрагивающих интересы нашей страны», — заявил посол РФ.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Келина «Известиям»:
«Великобритания стремится сподвигнуть на опасные решения как можно больше партнеров»