Посольство РФ в Иране призвало соотечественников не поддаваться панике

Российским гражданам, находящимся в Иране, не стоит поддаваться панике, которую пытаются посеять недоброжелатели в социальных сетях. Об этом 1 октября заявили в посольстве РФ в Тегеране.

«Ситуация в стране требует спокойствия и хладнокровия. Ждем официальных уведомлений властей о возобновлении работы иранских аэропортов. Просим воздержаться от фото- и видеосъемок на улицах и не поддаваться панике, которую недоброжелатели пытаются посеять в социальных сетях», — сказано в заявлении дипмиссии.

Там также отметили, что посольство и все загранучреждения в Иране работают в обычном режиме.

Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в свою очередь отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.