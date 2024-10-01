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Парламент Кении внес предложение об импичменте вице-президента

Reuters: парламент Кении вносит предложение об импичменте вице-президента
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
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Парламент Кении внес 1 октября предложение об импичменте вице-президента Ригати Гачагуа за «грубое нарушение конституции». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера парламента Мозеса Ветангула.

Более трети законодателей подписали предложение, представленное членом парламента от правящей коалиции Мвенги Мутусе, в котором вице-президент Гачагуа обвиняется в отказе от предоставления людям «равных возможностей при назначении на государственную службу и распределении государственных ресурсов», говорится в документе.

Как уточняет агентство, в последние дни между президентом Кении Уильямом Руто и Гачагуа возникли разногласия. Гачагуа заявил, что его отстранили от участия в делах, и отверг обвинения в свой адрес в причастности к насильственным протестам, в ходе которых демонстранты захватили парламент.

«Специальное предложение (об импичменте Гачагуа. — Ред.), представленное парламенту, представляет собой беспрецедентный конституционный момент в нашей демократии», — сказал спикер парламента Мозес Ветангула.

Он добавил, что предложение «призывает палату парламента впервые проверить положения конституции 2010 года, касающиеся отстранения от должности в порядке импичмента вице-президента».

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25 июня Руто направил военных на подавление массовых антиправительственных протестов. В тот же день сообщалось, что протестующие ворвались в здание парламента в Найроби и подожгли его. На улицах Найроби были слышны выстрелы: демонстранты вступили в столкновения с полицией, правоохранители застрелили восемь участников беспорядков, еще 50 из них пострадали.

На следующий день президент Кении отказался подписать проект бюджета с предусмотренным повышением налогов, вызвавший массовые протесты в стране, отправив его на доработку в парламент. Позднее, 11 июля, Руто заявил о роспуске правительства на фоне протестов против повышения налогов.

Протесты в Кении проходили с середины июня из-за планов правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг. Полиции приходится применять слезоточивый газ.

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