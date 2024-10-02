Стало известно о скором принятии закона о создании российского спортивного фонда
Законопроект о создании российского спортивного фонда будет принят до конца года, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Его слова приводит «Советский спорт».
Выступая в ходе пленарной сессии на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», он сообщил, что законопроект уже подготовлен — документ будет рассмотрен в ускоренном режиме без процедуры оценки регулирующего воздействия.
Новый фонд будет аккумулировать отчисления букмекеров от ставок, в том числе на события, проходящих за пределами России и в организации которых не принимают участие российские федерации и лиги.
По словам министра, фонд создается, чтобы нарастить возможности для поддержки спорта, включая олимпийский и паралимпийский комитеты. Предполагается, что деятельность фонда повысит прозрачность и эффективность расходования внебюджетных средств.
Дегтярев добавил, что отчисления букмекеров позволяют укреплять отрасль, создавать новую инфраструктуру, делать спорт более доступным для большего количества людей.
Управляющий партнер букмекерской компании «Фонбет» Валентин Голованов отметил, что в условиях изоляции спортсменов и федераций от участия в крупных международных турнирах поддержка коммерческих организаций приобретает особое значение. «Мы на постоянной основе поддерживаем Паралимпийский комитет и адаптивные турниры, помогаем ветеранам СВО. Так, в рамках сбора по паралимпийскому футболу для ветеранов СВО и других мероприятий мы направили более 12 млн рублей», — рассказал Голованов.
По данным гендиректора Единого регулятора азартных игр Алексея Грачева, за девять месяцев этого года общие отчисления букмекеров составили 25,5 млрд рублей. «Фонбет» перечислил 8,8 млрд рублей — почти 35% от общего объема.
В этом году компания стала партнером соревнований по теннису на колясках, выступила партнером крупнейших в Росиии фестивалей по адаптивному хоккею и футболу, провела два благотворительных забега и организовала футбольный матч совместно с Фондом Константина Хабенского в поддержку детей и молодых взрослых (до 25 лет) с опухолями головного и спинного мозга.