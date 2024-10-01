Экономист объяснил значимость курсовой экспортной пошлины на коксующийся уголь

Курсовые экспортные пошлины на коксующийся уголь позволяют не допустить дефицита продукции на внутреннем рынке, а также влияют на пополнение бюджета, объяснил «Известиям» 1 октября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Пошлины на коксующийся уголь работают для того, чтобы, во-первых, не допускать дефицита продукции на внутреннем рынке, то есть чтобы компаниям было выгоднее продавать свою продукцию на внутреннем рынке, чтобы потребители в России имели возможность пользоваться данным ресурсом по более низкой цене, чтобы конкурентоспособность наших предприятий росла. Это одна из причин, по которой экспортные пошлины вводятся», — отметил эксперт.

По словам экономиста, вторая причина заключается в пополнении бюджета. Российские сырьевые товары, к которым в том числе относится коксующийся уголь, очень востребованы на внешних рынках, и экспортные пошлины позволяют пополнять бюджет Российской Федерации.

«Мы становимся свидетелями обсуждения принятия принятие бюджета на 2025 год и следующие два года, и там планируется серьезный рост доходов бюджета — почти в два с половиной раза превышающий рост расходов. Соответственно, пошлины как один из инструментов повышения доходов бюджета — мера эффективная. И ценовые характеристики на уголь привлекательны для российских производителей, поэтому я думаю, что и продажи за границу, и поступления от экспорта коксующегося угля будут больших размеров, что будет полезно для российской экономики», — заключил Чирков.

Ранее в этот день агентство «Интерфакс» написало, что замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Министерство финансов РФ не видит оснований для отмены курсовой экспортной пошлины на коксующийся уголь ранее 2025 года.

До этого, 17 сентября, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев рассказал «Известиям», что уголь всегда был важным для России товаром, спрос на него в странах сохраняется. При этом прежде всего он востребован в Азии.