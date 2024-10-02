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Названы самые востребованные в сферах промышленности и строительства профессии

Исследование: в сфере промышленности наиболее востребованы инженерные позиции
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В августе 2024 в России наибольшее число вакансий появилось сферах промышленности и производства, строительства и проектирования, транспорта, логистики, энергетики. Об этом говорится в результатах исследования компании EKSLi и сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомились «Известия» 2 октября. Эксперты выяснили, какие профессии стали наиболее востребованы в этих отраслях и как изменились зарплаты.

В сфере промышленности и производства наиболее востребованные инженерные позиции: инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-энергетик. В области строительства и недвижимости больше всего вакансий пришлось на инженеров производственно-технического отдела (ПТО), конструкторов и проектировщиков.

«По данным исследования, прирост средней рыночной заработной платы на наиболее востребованных позициях ИТР (инженерно-технических работников. — Ред.) в Москве за год оказался значительным. Особенно ощутимо выросла средняя зарплата инженеров-проектировщиков ОвиК (специалистов, занимающихся проектированием инженерных систем: отопление, вентиляция и кондиционирование. — Ред.) — на 17%, и составила 140 тыс. рублей. В то же время средние зарплаты инженера-технолога, инженера-конструктора, инженера-энергетика и инженера ПТО выросли на 8% и составили 120 тыс., 130 тыс., и 140 тыс. рублей соответственно», — отметили эксперты.

При этом, по данным EKSLi, средняя зарплата по России, относительно федеральных округов, выросла не сильно. Так, средняя зарплата по регионам среди инженерных специальностей составила 87,3 тыс. рублей. А наибольший прирост наблюдался в Уральском, Северо-западном и Дальневосточном округах. Например, средняя зарплата инженера-конструктора в Уральском федеральном округе выросла за год на 10%, а инженера-проектировщика ОВиК — на 8% и составили 80 тыс. и 95 тыс. рублей, соответственно. В то же время средняя заработная плата инженера-проектировщика ОВиК в Северо-Западном федеральном округе выросла на 9% и составила 110 тыс. рублей. А в Дальневосточном федеральном округе средняя заработная плата инженера-конструктора выросла на 8% и составила 96 тыс. рублей.

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Ранее, 13 сентября, сообщалось, что в первые три месяца 2024 года в России численность работников организаций продолжила расти и достигла максимального значения за последние три года — 43,3 млн человек. Это следует из данных Высшей школы экономики. При этом увеличилось и количество часов, отработанных в среднем одним сотрудником.

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