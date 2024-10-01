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Диетолог оценила пользу от зефира при намерении снизить вес

Диетолог Соломатина: зефир менее вреден, чем другие сладости
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Зефир нельзя называть безвредным продуктом, потому что в нем есть сахар, но в сравнении с другими сладостями он лидирует. Такое мнение диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина высказала во вторник, 1 октября.

По словам специалиста, для тех, кто хочет понизить количество калорий и хочет как-то обмануть свой организм, лучше выбирать зефир, чем другую сладость.

«В зефире на первом месте всё равно стоит сахар, патока, поэтому это изделие достаточно сладкое. Но там есть полезные загустители: агар-агар, желатин, пектин. Желатин, например, влияет на коллаген, а это наши ногти и суставы. Агар-агар забирает токсины, излишки сахара, жиров и так далее. Пектин — это фактически та же клетчатка, которая полезна для иммунной системы. Еще в зефире должна быть обязательно яблочная основа», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Диетолог добавила, что зефир хорошо взбивается, поэтому в нем много воздуха и от этого продукт кажется объемнее.

«По сравнению с конфетами, тортиками, пирожными это полезнее. Там не такая высокая калорийность, поэтому если ограничимся одной зефиринкой, то ничего не случится», — рассказала Соломатина.

По мнению Соломатиной, зефир не рекомендуется употреблять людям, склонным к повышению уровня глюкозы, диабетикам и тем, у кого имеется лишний вес.

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По мнению гастроэнтеролога Парандземы Барегамян, для поддержания нормального уровня сахара из сладкого лучше всего употреблять зефир или пастилу, передает НСН.

Ранее в этот день врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что после 40 лет люди чаще обращаются к специалистам, поскольку самостоятельные попытки похудеть часто оказываются неэффективными. В этом возрасте возникают гормональные изменения, затрудняющие снижение веса, сообщает 360.ru.

В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская отметила, что существует целый ряд продуктов, которые способны снизить уровень холестерина.

Для этого необходимо включить в рацион больше растительной пищи. Человек в день должен употреблять не менее 400 г свежих овощей и зелени, в том числе и термически обработанных, и не более 150–200 г ягод и фруктов.

Еще одна категория продуктов, которые снижают холестерин, — пища со сложными углеводами. К ним относятся цельнозерновой хлеб и не слишком сладкие фрукты и ягоды, такие как кисло-сладкие яблоки, цитрусовые, голубика, клюква, черника.

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