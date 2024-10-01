Мать детей Дурова анонсировала выход книги и фильма об их отношениях

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар выпустит книгу и фильм об истории их отношений. Об этом она рассказала 1 октября на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).

«В данный момент я обсуждаю с издателями возможность публикации книги, основанной на моих личных дневниках и с продюсерами — сценарий документального фильма, основанного на реальных событиях, моем личном архиве за 10 лет семейных отношений с Павлом Дуровым и моих многолетних консультациях по делам компании Telegram, которая всегда рассматривалась как достояние нашей семьи», — написала она.

По словам Болгар, она обладает тысячами фотографий и видео, а также перепиской и книга на их основе выйдет в свет в ближайшее время. Также она выразила надежду, что аудитории понравится фильм «о прекрасной истории любви, которая закончилась триллером».

Решение раскрыть детали отношений с Дуровым Болгар объяснила вниманием к ней со стороны журналистов после задержания основателя Telegram во Франции. По словам женщины, бизнесмен больше полутора лет назад прекратил финансовую поддержку их детей и в начале 2023 года было инициировано судебное разбирательство.

Болгар отметила, что как юрист не хотела предавать ситуацию огласке и много раз предлагала решить вопрос без суда, но в июне текущего года Дуров ее заблокировал. При этом после задержания основателя мессенджера в августе СМИ обнаружили и опубликовали все судебные решения по данному делу и стали выяснять подробности.

При этом Болгар заявила, что ее доходов хватает только на базовые нужды детей и на фоне необходимости вести алиментные споры ей приходится искать способы заработка дополнительных средств.

Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения, связанные с рядом преступлений, в число которых входят распространение наркотиков, преступление против детей, отмывание денег и мошенничество.

26 августа Дуров был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и залог на сумму €5 млн. Суд изъял его паспорта на период расследования и предписал бизнесмену жить в Париже по конкретному адресу. Российский предприниматель поселился в отеле Hotel de Crillon, который находится рядом с Елисейскими Полями.

В прокуратуре Франции 6 сентября сообщили «Известиям», что бизнесмен сможет добиваться изменения правил его судебного контроля и их смягчения. Прокурор Парижа Лор Бекко 11 сентября заявила, что дело основателя Telegram показательно в сфере борьбы с киберпреступностью.

До этого, в конце июля, появилась информация о том, что Болгар является матерью трех предполагаемых детей Дурова. В сентябре она выступила с утверждением, что Telegram является их совместно нажитым имуществом. Также она рассказала, что в 2018 году Дуров рассматривал возможность перевезти ее с детьми в Париж.