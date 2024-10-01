Собянин объявил о регистрации на новый поток «Академии инноваторов»
Международная непрерывная программа поддержки и развития технологических предпринимателей «Академия инноваторов» объявила о начале регистрации на пятый поток. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Академия инноваторов» — проект, призванный поддерживать предпринимателей, работающих в сфере высоких технологий. Специалисты академии находят лучшие проекты и обеспечивают их авторам экспертное сопровождение на стадиях доработки и продвижения продукта, помогая проекту воплотиться в жизнь.
Программа была перезапущена летом 2023 года, после чего к ней уже присоединились более 21 тысячи технологических предпринимателей из разных городов России, а также из Индии, Нигерии, Узбекистана, Египта, Ирана. Среди российских участников более 70% представляют Москву, есть также предприниматели из Донецка, Махачкалы, Мурманска, Сургута, Владивостока. За время своего существования «Академия инноваторов» поддержала больше 4000 инновационных проектов и свыше 350 стартапов, привлечено больше 250 млн рублей инвестиций и грантов.