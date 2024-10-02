Онлайн-страховая компания «Лучи» стала партнером ФК «Динамо»
Онлайн-страховая компания «Лучи» и ФК «Динамо» заключили договор о сотрудничестве. Документ был подписан на матче Фонбет Кубка России «Динамо» — «Спартак» гендиректором клуба Павлом Пивоваровым и сооснователями компании «Лучи» Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым.
В страховой компании отметили, что партнерство с ФК «Динамо» стало для нее первым после недавнего ребрендинга. «Футбольный клуб и «Лучи» объединяет свежий взгляд на коммуникацию, современный и яркий визуальный язык, амбициозные планы и желание менять сложившиеся стереотипы», — подчеркнули в пресс-службе.
В рамках партнерства компания «Лучи» инвестировала в эндаумент-фонд «Динамо», который занимается развитием детско-юношеского спорта и поддерживает Академию имени Льва Яшина. Кроме того, компания будет сотрудничать с клубом в области добровольного медицинского страхования. Среди планов — разработка и запуск совместных страховых продуктов для болельщиков.
«Лучи» (ранее — ГК BestDoctor) — это онлайн-страховая компания с собственной технологической IT-платформой. Основана в 2015 году, реализует продукты встроенного цифрового страхования, страхования жизни и медицинского страхования.