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Аналитик отметила рост цен на газ в Европе выше исторических норм

Веретенникова: в Европе оптовые цены на газ в два-три раза выше исторических норм
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Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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В Европе оптовые цены на газ и электроэнергию в два-три раза выше исторических норм, а мировые поставки газа остаются ограниченными, рассказала «Известиям» 1 октября вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Газ на европейской бирже торгуется в районе $440 за 1 тыс. куб. м.

По словам эксперта, рынок остается подверженным волатильности из-за начала отопительного сезона, в Европе в некоторых регионах ожидаются более низкие температуры в октябре, чем обычно, что может означать рост спроса.

«Европа преодолела худший из энергетических кризисов, но оптовые цены на газ и электроэнергию по-прежнему в два-три раза выше исторических норм, а мировые поставки газа остаются ограниченными. Это делает рынок очень уязвимым к шокам поставок. Эта уязвимость была продемонстрирована несколькими скачками цен на газ в последние месяцы. В июне этого года незапланированное отключение в Норвегии, которая сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Европу, вызвало скачок цен», — сказала Веретенникова.

Аналитик также напомнила, что в июле остановки на заводе СПГ Ichthys в Австралии и терминале СПГ Freeport в США также привели к ценовой реакции. Кроме того, рынок ощутил отголоски эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

«На данный момент запасы региона заполнены почти на 95%, а спрос пока остается не слишком высоким на фоне замедления экономического роста, особенно в Германии. Потоки от ведущего поставщика газа Норвегии восстанавливаются после периода технического обслуживания, что может помочь справиться в случае краткосрочного роста спроса. Поэтому, если в Европе не будет аномально холодных температур, вероятнее всего, цены могут сохраняться на текущих уровнях», — объяснила эксперт.

Она добавила, что Европа в настоящее время меньше зависит от российского газа, чем раньше, но если случится внезапное прекращение транзита, то это может серьезно повлиять на рынок и подтолкнуть цены вверх, поскольку поставки из России через Украину по-прежнему покрывают 4–5% от общего потребления газа в Евросоюзе. (ЕС)

Топить свое: ЕС нарастил импорт российского газа
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Ранее, 6 августа, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков рассказал «Известиям», что российский газ востребован и его поставки в страны ЕС растут из-за выгодных цен. Он также отметил, что газопроводы загружены на полную мощность.

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