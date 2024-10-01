США ввели санкции в отношении семи физлиц из России
Министерство финансов США внесло в санкционный список по киберсфере семерых граждан РФ и двух юридических лиц, зарегистрированных в России. Это следует из заявления, опубликованного 1 октября на сайте американского ведомства.
Согласно обновленному списку, в перечень попали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также компании «Солар-Инвест» и «Вымпел-Содействие».
Ранее, 19 сентября, минфин США включил одно физлицо и три юрлица из России, включая два банка, в санкционный список. Под ограничения попал Дмитрий Никулин 1975 года рождения, ПАО «Тимер Банк», зарегистрированный в Южной Осетии, Международный расчетный банк, а также ООО «Стройтрейд».
До этого, 13 сентября, власти США ввели новые санкции в отношении ФГУП МИА «Россия сегодня», его генерального директора Дмитрия Киселева, а также юридического лица RT — автономной некоммерческой организации (АНО) «ТВ-Новости» и НКО «Евразия» и ее руководителя Нелли Парутенко.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что включение их в списки связано якобы с «тайными операциями по глобальному влиянию» с целью вмешательства в выборы по всему миру.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе.