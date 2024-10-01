Суд арестовал и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева на два месяца
Басманный районный суд Москвы арестовал исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, он пробудет под стражей до 30 ноября. Об этом 1 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Следователи считают, что Марзаев получил взятку в размере 37 млн рублей от дорожно-строительной компании за покровительство ее коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог.
Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии был задержан в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили 30 сентября в Следственном комитете России. В ведомстве уточняли, что посредником при передаче взятки мог быть занимавший должность министра транспорта республики Александр Клебанов.