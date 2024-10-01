Молодой человек с ножом напал на преподавателя колледжа в ХМАО

Молодой человек напал на преподавателя колледжа в городе Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры. Это произошло вторник, 1 октября.

На записи можно увидеть, как парень проходит в компьютерный класс с ножом, направляется к педагогу и пытается нанести по ней удары. При этом женщине удается оказать сопротивление, схватить злоумышленника и выпроводить из аудитории.

Точные причины нападения неизвестны. По словам очевидцев, речь может идти о попытке отчисленного студента отомстить преподавателю за плохие оценки.

ГУ МВД России по региону в своем Telegram-канале подтвердило факт инцидента в Лангепасском колледже, организована проверка.

В данный момент установлена личность 19-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 23 сентября, в Иркутской области школьник напал на одноклассников, когда они переодевались для занятия физкультурой. Сообщалось, что он ворвался в раздевалку и начал размахивать молотком. В результате пострадали трое детей. Восьмиклассника остановил учитель, прибежавший на шум. Возбуждено два уголовных дела.