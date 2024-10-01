Эксперт назвал причины роста цен на золото на бирже
На рост стоимости золота влияет ряд факторов, среди которых в том числе спрос на драгметалл со стороны мировых центробанков (ЦБ). Об этом рассказал «Известиям» 1 октября портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Согласно данным биржи Comex, цена достигла $2689 за тройскую унцию.
«С начала года котировки золота поднялись на 29%. Для сравнения, за весь 2023 год золото подорожало чуть более чем на 16%», — отметил Скрябин.
По его словам, на показатель влияет начало цикла смягчения монетарных условий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это, с одной стороны, может активизировать инфляцию. Но, с другой стороны, энергичное снижение ставки способно стать сигналом относительно проблем в экономике Соединенных Штатов Америки, объяснил эксперт.
«Сюда же отнесем и экономические стимулы Китая, которые потребовались для поддержки ослабевающих темпов роста. В таких условиях золото становится всё более привлекательным в качестве инструмента хеджирования соответствующих экономических рисков. Дополнительной поддержкой становится спрос на золото со стороны мировых центробанков. Регуляторы пополняют и диверсифицируют свои ЗВР (золотовалютные резервы. — Ред.). Тенденция останется в силе и в 2025 году», — добавил Скрябин.
Ранее, 23 сентября, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что рынок золота может быть чувствительным к неожиданным экономическим данным или изменениям в политике центральных банков. Он выразил мнение, что к концу октября стоимость драгметалла на бирже может достигнуть $2765 за тройскую унцию.