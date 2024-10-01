Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не рассматривал возможность перехода к территориальным компромиссам ради завершения конфликта с Россией. Об этом 1 октября заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.



Ранее в этот день газета Financial Times опубликовала статью, в которой указала, что Сибига на совещании с западными коллегами в США допустил возможность переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность».

В свою очередь, спикер ведомства подчеркнул, что присутствовал на каждой встрече министра в Нью-Йорке и ни на одной из них не слышал обсуждений или даже намеков на территориальные компромиссы.

«Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — отметил Тихий, чьи слова приводит официальный Telegram-канал министерства.

Он также напомнил о необходимости соблюдения принципа «ничего об Украине без Украины».

Также в этот день издание сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступают за переговоры с Россией прямо на передовой, так как их страшит идея «вечного» конфликта. По словам одного из них, командира батальона Михаила, Украина вряд ли сможет вернуть границы 1991 года.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, был изначально недоговороспособным. Такое мнение поддержал и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Политик указал, что переговорный процесс неактуален для РФ.

25 сентября на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке Зеленский сказал, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Он высказался о необходимости использования его «формулы мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.