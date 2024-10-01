Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября
Сюжет:

В МИД Украины опровергли разговоры о территориальных компромиссах с РФ

Представитель МИД Украины Тихий опроверг разговоры о территориальных компромиссах с РФ
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не рассматривал возможность перехода к территориальным компромиссам ради завершения конфликта с Россией. Об этом 1 октября заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Ранее в этот день газета Financial Times опубликовала статью, в которой указала, что Сибига на совещании с западными коллегами в США допустил возможность переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность».

В свою очередь, спикер ведомства подчеркнул, что присутствовал на каждой встрече министра в Нью-Йорке и ни на одной из них не слышал обсуждений или даже намеков на территориальные компромиссы.

«Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — отметил Тихий, чьи слова приводит официальный Telegram-канал министерства.

Он также напомнил о необходимости соблюдения принципа «ничего об Украине без Украины».

Самое бремя: Киев может пойти на переговоры после провала ВСУ в Курской области
Путин впервые за 10 лет приехал в Тыву, где рассказал о ситуации в зоне СВО и обсудил социально-экономическое положение региона

Также в этот день издание сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступают за переговоры с Россией прямо на передовой, так как их страшит идея «вечного» конфликта. По словам одного из них, командира батальона Михаила, Украина вряд ли сможет вернуть границы 1991 года.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, был изначально недоговороспособным. Такое мнение поддержал и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Политик указал, что переговорный процесс неактуален для РФ.

25 сентября на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке Зеленский сказал, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Он высказался о необходимости использования его «формулы мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024