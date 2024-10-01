Республика Конго подписала с РФ соглашение о строительстве нефтепровода
Республика Конго подписала с российской стороной соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо». Об этом 1 октября сообщили в посольстве африканской республики в Москве.
«Да, подписание состоялось успешно», — сообщили ТАСС в посольстве.
Собеседник агентства уточнил, что церемония подписания документа прошла по итогам седьмого заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.
Ранее, 16 сентября, правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве в Республике Конго нефтепродуктопровода. Компаниями, ответственными за реализацию проекта, станут российская ООО «Закнефтегазстрой-Прометей», а от Конго — Национальная нефтяная компания, выступающая заказчиком.
До этого, 18 июля, «Росатом» подписал с Республикой Конго два меморандума о сотрудничестве. Договоры касаются партнерства в сфере мирного использования ядерной энергии, а также в строительстве гидроэлектростанций. Реализацией проекта занимается дочернее предприятие «Росатома» — акционерное общество «РАСУ».