Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября

Оверчук указал на стопроцентную самообеспеченность продовольствием в ЕАЭС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Самообеспеченность продовольствием по основным показателям в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигает 100%. Об этом 1 октября заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Если говорить о продовольственной безопасности, то по основным показателям мы находимся на уровне 100% или близки к 100%. Важно то, что в рамках союза мы договариваемся о балансе спроса и предложения на основные виды сельскохозяйственной продукции, таким образом мы совершенно четко понимаем, какая продукция будет куплена, какой страной, какие потребности у какой страны», — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума.

Оверчук добавил, что ЕАЭС понимает и свои экспортные потребности, и, располагая этими знаниями, может балансировать внутренние рынки.

Мал, да продал: число небольших компаний-экспортеров выросло в 1,5 раза
Что предприниматели поставляют в другие страны и как это влияет на экономику

Ранее, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в международной торговле развивает связи с предсказуемыми и надежными партнерами. Путин отметил, что страны, с которыми РФ сотрудничает в сфере международной торговли, понимают свои национальные интересы и ценят взаимовыгодные торговые связи.

До этого, 6 сентября, управляющий директор по международному многостороннему сотрудничеству и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Михневич заявил на Восточном экономическом форуме, что, несмотря на тесное экономическое сотрудничество РФ со странами ЕАЭС, сторонам необходимо определить более четкий вектор политики международной торговли. Он также указал на значительные успехи экономического сотрудничества РФ с другими странами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024