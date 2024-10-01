Оверчук указал на стопроцентную самообеспеченность продовольствием в ЕАЭС
Самообеспеченность продовольствием по основным показателям в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигает 100%. Об этом 1 октября заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Если говорить о продовольственной безопасности, то по основным показателям мы находимся на уровне 100% или близки к 100%. Важно то, что в рамках союза мы договариваемся о балансе спроса и предложения на основные виды сельскохозяйственной продукции, таким образом мы совершенно четко понимаем, какая продукция будет куплена, какой страной, какие потребности у какой страны», — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума.
Оверчук добавил, что ЕАЭС понимает и свои экспортные потребности, и, располагая этими знаниями, может балансировать внутренние рынки.
Ранее, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в международной торговле развивает связи с предсказуемыми и надежными партнерами. Путин отметил, что страны, с которыми РФ сотрудничает в сфере международной торговли, понимают свои национальные интересы и ценят взаимовыгодные торговые связи.
До этого, 6 сентября, управляющий директор по международному многостороннему сотрудничеству и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Михневич заявил на Восточном экономическом форуме, что, несмотря на тесное экономическое сотрудничество РФ со странами ЕАЭС, сторонам необходимо определить более четкий вектор политики международной торговли. Он также указал на значительные успехи экономического сотрудничества РФ с другими странами.