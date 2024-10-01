Противопожарный режим продлили в Свердловской области на две недели
В Свердловской области в связи с погодными условиями решили продлить противопожарный режим. Об этом глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров рассказал в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности во вторник, 1 октября.
«Если первый прогноз был, что в течение этой недели в Свердловской области можно было снять противопожарный режим, то пока эти сроки сдвинулись на две недели. 11 октября решим», — цитирует Петрова ИА «Ура.ру».
По его словам, ежедневно отслеживается ситуация в лесах региона, поскольку отсутствие дождей и сухая трава могут стать причиной развития пожаров.
Между тем Петров отметил, что в 2024 году в Свердловской области число лесных пожаров сократилось в семь раз по сравнению с предыдущим годом. Площадь, пройденная огнем, уменьшилась в 327 раз.
30 сентября сообщалось, что в Ростовской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.