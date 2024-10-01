В депздраве Москвы рассказали о новой схеме мошенников
Граждан России предупредили о мобильных мошенниках, предлагающих помощь в скачивании и установке приложения Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). О новой преступной схеме рассказали во вторник, 1 октября, в пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы в Telegram-канале.
Считается, что мошенники обращаются к гражданам по телефону, представляясь сотрудниками ЕМИАС. Они предлагают помочь скачать или установить приложения, при этом запрашивая код для подтверждения данных, присланный в СМС. В депздраве отмечают, что эту информацию передавать нельзя.
Они отмечают, что медработники не могут предлагать помощь с установкой приложения по телефону. Предлагается обращаться за помощью к администраторам городских поликлиник или к сотрудникам офисов «Мои документы».
Также в депздраве обратили внимание на необходимость обращаться в полицию при встрече с мошенниками.
Ранее в этот день источник сообщил «Известиям», что пенсионер в Санкт-Петербурге под давлением мошенников установил программу удаленного доступа, через которую у него списали 100 тыс. рублей. Злоумышленники под предлогом записи к врачу убедили пенсионера установить программу удаленного доступа к «ЕМИАС.ИНФО». Пострадавший обратился с заявлением в полицию.