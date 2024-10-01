В Москве атлет сдвинул с места поезд весом 1482 т и установил мировой рекорд
На Белорусском вокзале в Москве силач Роман Новиков установил мировой рекорд, сдвинув с места поезд весом 1482 т. Об этом 1 октября сообщила Московская железная дорога в своем Telegram-канале.
«Это абсолютный мировой рекорд и поставлен он на Московской железной дороге в день рождения ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.
Ранее, 8 мая, атлет Денис Вовк сдвинул с места 650-тонный поезд «Сапсан» и тем самым установил мировой рекорд. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в депо «Металлострой». Спортсмену удалось сдвинуть состав на 1,48 м за 37 секунд.