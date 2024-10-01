Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого закончился в мае, необходимо продолжение конфликта, поскольку в мирной Украине его ждет суд и тюрьма. Об этом во вторник, 1 октября, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Понимая всё это, он будет тянуть столько, сколько будет возможно, но как только придет время, он и вся его команда покинут территорию Украины безвозвратно», — написал Дмитрук в Telegram-канале.

Он также добавил, что в настоящее время администрация Зеленского грабит страну, «как в последний раз» как раз потому, что понимают, что их конец близок.

Помимо этого, Дмитрук заявил, что украинский конфликт мог бы не разрастаться до таких масштабов. Он отметил, что его можно было завершить еще в марте 2022 года без потерь для Украины.

«Но Зеленский в очередной раз обманул всех и не выполнил свои обязательства, поэтому война продолжается! А людей, которые могли говорить с РФ, убрали. Сам Зеленский неспособен на прямой диалог с Москвой, да уже и сама Россия этого не хочет и не будет делать», — написал депутат Рады.

Ранее в этот день депутат рады Александр Дубинский заявил, что украинский президент был изначально недоговороспособным. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в тот же день заявил, что переговорный процесс с Зеленским неактуален для РФ, российская сторона ждет влияния на процессы со стороны руководителей украинского лидера.

28 сентября, испанская газета El País написала, что Украина уже близка к достижению предела своих возможностей, в связи с чем киевские власти подталкивают к переговорам с Москвой.

25 сентября на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке украинский президент сказал, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Украинский лидер высказался о необходимости использования его «формулы мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.

Между тем 14 июня Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, отметил он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.