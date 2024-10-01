Сбербанк упростил требования для одобрения сделки купли-продажи недвижимости
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- Сбербанк упростил требования для одобрения сделки купли-продажи недвижимости
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Сбербанк отменил требование предоставления предварительного договора купли-продажи для одобрения сделки через сервис «Домклик». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Договор нужно будет предоставить только на сделке. Данное изменение коснется продавцов-физических лиц, а также будет действовать в отношении всех видов продуктов, всех объектов и распространяться на любые типы сделок — нотариальные, с доверенными лицами и т.д.
Данное изменение «поможет клиентам значительно сократить время на сбор и подготовку документов, а значит позволит быстрее выйти на сделку», подчеркнули в банке.