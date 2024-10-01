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Бывший депутат ЕП назвал Рютте и Столтенберга похожими по характеру и взглядам

Политолог Бек: Рютте напоминает Столтенберга той же сдержанностью
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте похож на своего предшественника Йенса Столтенберга характером и взглядами. Об этом 1 октября заявил «Известиям» бывший депутат Европарламента, немецкий политолог и юрист Гуннар Бек.

«Рютте во многих отношениях очень похож на своего предшественника. <...> Он спокоен. Он относительно сдержан, но эффективен. А еще у него отличные дипломатические способности. Он очень прагматичен, как и Столтенберг», — считает эксперт.

По его словам, покинувший свой пост Столтенберг не входил в число наиболее радикальных сторонников конфликта на Украине, и от Рютте следует ожидать того же самого. В то же время новый глава блока будет твердо придерживаться линии Запада в вопросе поддержки Киева, уверен политолог.

При этом Бек указал на необходимость делать прогнозы о возможной будущей роли Рютте на фоне других кандидатов, которых прочили на ту же должность, — в частности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он выразил мнение, что последняя была бы хуже с точки зрения интересов России и всего мира.

Кроме того, эксперт напомнил о том, что у генсека НАТО нет влияния на лидеров стран, он выполняет роль дипломата. Реальную политику НАТО определяют главы правительств ведущих государств — членов альянса, прежде всего США, Великобритании и Франции, добавил Бек.

Он отметил, что курс блока в значительной степени определяет глава Белого дома, тогда как представители так называемого глубинного государства в Вашингтоне настроены против России. Изменить американскую политику в отношении РФ и Украины мог бы кандидат в президенты страны от республиканцев Дональд Трамп, который придерживается более прагматичного подхода, заключил политолог.

Сделали по Марку: изменится ли НАТО при новом генсеке Рютте
Уходящий премьер Нидерландов займет пост главы Североатлантического альянса 1 октября

Ранее в этот день Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга. Церемония вступления в должность состоялась на специальном заседании Североатлантического совета. Он назвал одним из приоритетов помощь Киеву и пообещал работать над тем, чтобы приблизить Украину к членству в альянсе.

Рютте возглавлял правительство Нидерландов с 2010 года четыре срока подряд. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией он поддержал введение антироссийских санкций. После февраля 2022 года Рютте призвал ввести личные санкции против российских политиков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что с Рютте во главе НАТО не поменяет свою политику. В связи с этим он отметил, что Нидерланды имеют непримиримую позицию по отношению к РФ.

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