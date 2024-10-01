Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября

Аналитик оценил инициативу по упрощению получения кредитов в российских ОЭЗ

Чернов: упрощение получения кредитов для предпринимателей повлияет на их бизнес
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Упрощение получения компаниями заемных средств в особых экономических зонах (ОЭЗ) позволит начинающим предпринимателям быстрее развить и расширись свой бизнес за счет займов, рассказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ранее в этот день сообщалось, что в России компаниям в ОЭЗ планируют упростить получение заемных средств. Им хотят разрешить передавать в залог арендованные в таких зонах участки, которые находятся в госсобственности. Такой законопроект, подготовленный Минэком, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 сентября. Предполагается, что это позволит бизнесу получить более крупную сумму финансирования. При этом законопроект позволяет резиденту ОЭЗ на стадии строительства заложить вместе с объектом арендные права на земельный участок и получить кредит на инвестиционной фазе.

«Начинающим предпринимателям помогут дешевые кредиты, так как они позволят им быстрее развить и расширись свой бизнес за счет займов, но никаких гарантий финансового успеха там быть не может», — отметил Чернов.

По его мнению, для повышения эффективности инициативы дополнительной мерой поддержки могло бы стать льготное финансирование, так как оно способно обеспечить прорыв в темпах роста бизнеса. Однако такая поддержка возможна только в период мягкой денежно-кредитной политике.

«С экономической точки зрения данная инициатива и настроена на поддержание высоких темпов роста выручки, но вот будет ли от нее ожидаемый эффект, сказать с уверенностью сейчас нельзя», — заключил Чернов.

Открыть банки: в особых экономических зонах упростят получение кредитов
Бизнесу хотят разрешить передавать арендованную землю в залог — кому будет выгодна такая мера

Ранее, 4 сентября, в беседе с «Известиями» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что государственная поддержка в секторе малого и среднего предпринимательства стала одной из ключевых причин, давших российским бизнесменам возможность развиваться. В то же время он выразил мнение, что система поддержки предпринимательства требует более тонкой настройки, которая позволит выявить наиболее успешные решения в сфере работы с малым и средним бизнесом.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024