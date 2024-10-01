Аналитик оценил инициативу по упрощению получения кредитов в российских ОЭЗ

Упрощение получения компаниями заемных средств в особых экономических зонах (ОЭЗ) позволит начинающим предпринимателям быстрее развить и расширись свой бизнес за счет займов, рассказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ранее в этот день сообщалось, что в России компаниям в ОЭЗ планируют упростить получение заемных средств. Им хотят разрешить передавать в залог арендованные в таких зонах участки, которые находятся в госсобственности. Такой законопроект, подготовленный Минэком, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 сентября. Предполагается, что это позволит бизнесу получить более крупную сумму финансирования. При этом законопроект позволяет резиденту ОЭЗ на стадии строительства заложить вместе с объектом арендные права на земельный участок и получить кредит на инвестиционной фазе.

«Начинающим предпринимателям помогут дешевые кредиты, так как они позволят им быстрее развить и расширись свой бизнес за счет займов, но никаких гарантий финансового успеха там быть не может», — отметил Чернов.

По его мнению, для повышения эффективности инициативы дополнительной мерой поддержки могло бы стать льготное финансирование, так как оно способно обеспечить прорыв в темпах роста бизнеса. Однако такая поддержка возможна только в период мягкой денежно-кредитной политике.

«С экономической точки зрения данная инициатива и настроена на поддержание высоких темпов роста выручки, но вот будет ли от нее ожидаемый эффект, сказать с уверенностью сейчас нельзя», — заключил Чернов.

Ранее, 4 сентября, в беседе с «Известиями» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что государственная поддержка в секторе малого и среднего предпринимательства стала одной из ключевых причин, давших российским бизнесменам возможность развиваться. В то же время он выразил мнение, что система поддержки предпринимательства требует более тонкой настройки, которая позволит выявить наиболее успешные решения в сфере работы с малым и средним бизнесом.