Пучков на фоне ситуации с Discord призвал развивать отечественные сервисы

В России всё должно быть свое, не должно быть таких платформ, как YouTube или Discord. Об этом 1 октября «Известиям» заявил переводчик Дмитрий Пучков («Гоблин»), комментируя возможную блокировку социальной сети Discord в РФ.

«Граждане Российской Федерации обращаются к зарубежным серверам, которые хранят данные на российских граждан неведомо где. Ведут оперативную работу. Собирают личную информацию и «сливают» в ЦРУ», — сказал он.

Пучков отметил, что действия российских властей направлены на защиту личной информации граждан.

Также Пучков добавил, что США хотят стратегического поражения России и добиваются этого всеми способами: подготавливая украинских солдат, поставляя оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) и используя виртуальное пространство.

«Никакой трагедии, по большому счету, не произошло», — заключил он.

Ранее в этот день Роскомнадзор направил социальной сети Discord требование удалить 947 противоправных материалов, некоторые из этих страниц до сих пор доступны. В ведомстве напомнили, что Discord с марта 2024 года находится в реестре соцсетей, поэтому должна самостоятельно находить и блокировать противоправный контент, но не делает этого.

Также 1 октября правоохранительные органы задержали 39 радикалов, склонявших подростков к насильственным действиям по указаниям украинских кураторов, их подготовка велась через Discord. Также в ходе обысков задержанных было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывных устройств, а также вещи с символикой и пропагандистские материалы террористических организаций.

Накануне Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Discord признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»).

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят в 2021 году и вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещают более 500 тыс. человек. Ранее Discord находилась в перечне подобных иностранных компаний.

Компаниям, которые откажутся выполнять требования, могут в том числе запретить распространять рекламу о сайте или на нем самом, получать платежи, частично или полностью ограничить доступ к ресурсу.