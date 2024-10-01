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Новый генсек НАТО не увидел угрозы применения Россией ядерного оружия

Рютте: НАТО не видит никакой угрозы применения ядерного оружия
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Североатлантический альянс не видит угрозы применения Россией ядерного оружия. Об этом 1 октября заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия», — указал политик во время трансляции, которая велась на YouTube-канале НАТО.

Несмотря на это, он обвинил Москву в «безответственной ядерной риторике».

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Ранее в этот день бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга. Церемония вступления нового генсека НАТО в должность состоялась на специальном заседании. Во время своей речи он подчеркнул, что альянс продолжит работать по приоритетным направлениям, которые обозначил Столтенберг.

При этом накануне Столтенберг также указал, что НАТО не зафиксировало изменений в ядерной доктрине России, которые бы потребовали перемен в политике альянса. По его словам, наибольший риск возникнет в случае победы России в специальной военной операции (СВО).

В среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания необходимо адаптировать к современным реалиям. Так, агрессию против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение. Также четко фиксируются условия перехода РФ к применению ядерного оружия.

26 сентября Дмитрий Песков указал, что обновление ядерной доктрины РФ нужно считать определенным сигналом для недружественных стран.

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