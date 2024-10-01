Опубликованы кадры последствий израильского удара по пригородам Бейрута
Израиль нанес удар по восточному и южному пригородам Бейрута в Ливане. «Известия» во вторник, 1 октября, показали последствия атаки.
По словам корреспондента, на окраине ливанской столицы отчетливо слышны звуки дрона, вероятно, разведывательного, на высоте примерно 1 км.
«Видно, как южные пригороды Бейрута снова заволокло черным дымом, судя по всему, снова есть пострадавшие и погибшие. Это последствия очередного уже израильского удара», — передает журналист Кирилл Ольков.
Ночью израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. По словам Олькова, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана.
Утром во вторник сообщалось, что министр обороны США Ллойд Дж. Остин провел беседу с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом. Главы ведомств пришли к согласию, что необходимо провести «демонтаж» инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы ливанская шиитская организация «Хезболла» не могла наносить удары по израильской территории.
Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения. По данным ливанского минздрава, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок. 27 сентября ЦАХАЛ ликвидировала главу движения «Хезболла» Хасана Насраллу.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.