Один человек погиб при обстреле Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
В Каменке-Днепровской один человек погиб, двое ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 октября сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Идет террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, в том числе с использованием реактивной артиллерии», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что украинские боевики обстреляли городскую больницу, где были сотрудники и пациенты.
«Предварительно, детей в учреждении в момент обстрела не было», — добавил Балицкий.
Спасатели принимают ряд необходимых мер и разбирают завалы.
Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие, перейти в укрытия и не выходить на улицу, пока обстановка не нормализуется.
Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что один подросток погиб и еще восемь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ.
29 сентября сообщалось, что в результате атак ВСУ пострадали как минимум шесть жителей ДНР, включая ребенка. В частности, в двух районах Горловки ранения получили трое мужчин и подросток
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.