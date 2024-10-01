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Один человек погиб при обстреле Каменки-Днепровской со стороны ВСУ

Балицкий: один человек погиб, двое ранены при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Каменке-Днепровской один человек погиб, двое ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 октября сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Идет террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, в том числе с использованием реактивной артиллерии», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что украинские боевики обстреляли городскую больницу, где были сотрудники и пациенты.

«Предварительно, детей в учреждении в момент обстрела не было», — добавил Балицкий.

Спасатели принимают ряд необходимых мер и разбирают завалы.

Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие, перейти в укрытия и не выходить на улицу, пока обстановка не нормализуется.

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Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что один подросток погиб и еще восемь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ.

29 сентября сообщалось, что в результате атак ВСУ пострадали как минимум шесть жителей ДНР, включая ребенка. В частности, в двух районах Горловки ранения получили трое мужчин и подросток

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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