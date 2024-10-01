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В Совфеде оценили эффективность прошлых кампаний Израиля в Ливане

Сенатор Чижов: прошлые кампании Израиля в Ливане не достигали своих целей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ни одна из кампаний Израиля в Ливане в прошлые годы не добивалась поставленных целей. Об этом первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов напомнил во вторник, 1 октября.

Комментируя утверждения Израиля о том, что операция на юге Ливана носит ограниченный характер, Чижов отметил, что концентрация израильской бронетехники говорит об обратном.

«Не очень на ограниченную похоже. Ну а что касается заявленной цели позволить жителям северных районов Израиля вернуться в свои дома, то звучит, конечно, благородно. Но почему они оттуда уехали? Потому что конфликт с «Хезболлой» продолжался, продолжается и, я уверен, несмотря на гибель руководителя этой организации и членов руководства, он продолжится», — сказал Чижов в разговоре с RT.

Сенатор напомнил, что «Хезболла» в Ливане имеет легитимный статус и является политической партией, а также представлена в парламенте.

Что ждет «Хезболлу» после убийства лидера и ударов Израиля. Разбор

Ранее в этот день ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о ракетной атаке по базе «Глилот» разведывательного подразделения 8200 Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и штаб-квартире разведывательной службы «Моссад» в пригороде Тель-Авива, пишет Life.Ru.

По словам представителей движения, удары наносились в ответ на нападения на гражданское население со стороны израильских войск, а также в поддержку сектора Газа.

Ранее в этот день ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута и начала ограниченные наземные рейды против целей «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана, сообщает 360.ru. Также сообщалось, что израильские военные зафиксировали 10 пусков с ливанской стороны.

Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения. Только за последние сутки в результате них погибло не менее 95 человек, за день до этого — более 100 человек.

28 сентября ЦАХАЛ ликвидировала лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, обосновав это его подготовкой к началу войны с Израилем. В ответ на это в движении заявили о намерении продолжать достижение своих целей. По данным СМИ, движение избрало Хашема Сафиеддина новым генеральным секретарем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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