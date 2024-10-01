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Суд оставил в силе приговор ответственной за оружие на съемках фильма «Ржавчина»

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Фото: TASS/EPA/POOL/LUIS SANCHEZ SATURNO
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Суд американского штата Нью-Мексико оставил в силе приговор ответственной за оружие на съемках фильма «Ржачина» Ханне Гутьеррес-Рид по обвинению в непредумышленном убийстве на съемках. Об этом 1 октября сообщила газета Le Figaro.

Гутьерес-Рид была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что ошибочно зарядила пистолет актера Алека Болдуина настоящей пулей. Ее защита потребовала повторного разбирательства, потому что прокуратура не предоставила на суде ту самую партию пуль.

В понедельник, 30 октября, судья постановил, что Гутьеррес-Рид «не имеет права на повторное разбирательство», поскольку использование этих вещественных доказательств «не привело бы к иному вердикту».

Как отметили журналисты, защита Гутьеррес-Рид надеялась повторить аналогичную стратегию адвокатов Болдуина, с помощью которой удалось добиться прекращения судебного процесса над актером.

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Ранее, 13 июля, суд прекратил дело против Болдуина о непредумышленном убийстве из-за сокрытия улик стороной обвинения. Отмечалось, что в деле были допущены существенные нарушения, связанные с вещественными доказательствами. Во время оглашения решения суда актер, которому тоже грозило 18 месяцев заключения, не сдержал слез.

Гутьеррес-Рид в марте признали виновной по тому же обвинению. В апреле ей вынесли приговор. Прокурор по делу подчеркивала на судебном процессе, что причиной гибели оператора стали «небрежность и легкомысленность», а к трагедии привело хранение в одном месте настоящих боевых пуль и холостых муляжей.

В октябре 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе Болдуин использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила несовместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.

31 января 2023 года прокурор округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис предъявила обвинения Болдуину по делу о непредумышленном убийстве. По мнению гособвинения, Болдуину следовало с большей ответственностью готовиться к использованию оружия на съемках и заранее убедиться в том, что револьвер не заряжен, а также соблюсти все меры предосторожности.

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