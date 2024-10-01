Вольер украденного в зоопарке Ярославля кенгуру находился далеко от посетителей
Посетители зоопарка Ярославля не могли знать расположение вольера украденного кенгуренка Кроша, рассказал 1 октября «Известиям» один из сотрудников учреждения.
«Здесь люди не ходят. <...> Персонал знает. Больше никто не знает», — сказал мужчина, в обязанности которого входит кормежка кенгуру.
Также сотрудник показал оставшиеся на месте хищения животного следы крови. По его мнению, это именно кровь кенгуру, который, вероятно, испугался злоумышленников и стал сопротивляться.
О краже кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка стало известно накануне. Он пропал в ночь на пятницу, 27 сентября. Представители учреждения заявили, что животное не смогло бы выбраться самостоятельно. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).