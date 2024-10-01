В России произошло 349 ДТП за минувшие сутки

В понедельник, 30 сентября, на российских дорогах произошло 349 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 39 и получил ранения 431 человек. 28 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов на дорогах России зафиксировано 21 ДТП, в которых погиб один человек, еще 34 участника дорожного движения получили ранения. Причиной 13 происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями.

Так, в дневное время в Москве водитель автобуса, перевозившего 19 пассажиров из подмосковного города Видное до станции метро «Царицыно», врезался в стоящий у остановки общественного транспорта столичный маршрутный автобус с 20 пассажирами в салоне. В результате ДТП девяти пассажирам первого автобуса понадобилась медицинская помощь.

В результате 85 ДТП, 34 из которых произошло на пешеходных переходах и 51 вне зоны их действия, погибли 11 пешеходов, еще 80 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 19 детей-пешеходов.

В Самаре ранним утром женщина-водитель легковой автомашины при повороте во время движения по дворовому проезду наехала на семилетнюю школьницу, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Девочка получила телесные повреждения и после оказания медпомощи направлена на амбулаторное лечение.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 51 ДТП, в результате которых ранения получили 58 юных участников дорожного движения, в том числе 29 пассажиров, два велосипедиста и шесть водителей мототранспорта. Погибших детей нет.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов осуществлять перевозку детей в строгом соответствии с действующими правилами безопасности. Им напомнили, что жизнь и здоровье юных пассажиров зависят от навыков водителя, стажа вождения и законопослушного поведения на дороге.

Автомобилистам рекомендовали быть особенно аккуратными и внимательными, проезжая рядом со школами, детскими садами, другими образовательными и спортивными учреждениями. Предельную осторожность следует соблюдать и при проезде по дворовым территориям, где велика вероятность внезапного появления детей на дороге, особенно в утреннее и вечернее время.

«В свою очередь, родителям необходимо постоянно напоминать ребенку, вне зависимости от его возраста, о правилах безопасного поведения на дороге. Кроме того, отсутствие контроля за поведением и досугом детей зачастую приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения. Так, по предварительным данным, за первый осенний месяц в Российской Федерации в ДТП погибли 36 детей, еще более 2 тыс. получили ранения», — заявил «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Накануне сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается дать автомобилистам больше времени на обжалование штрафов за нарушение ПДД.