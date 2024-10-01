СМИ сообщили о переброске истребителей США на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки перебрасывают на Ближний Восток дополнительные истребители американских Военно-воздушных сил (ВВС) после атаки со стороны Израиля на ливанскую «Хезболлу». Об этом сообщило издание Air & Space Forces Magazine, ссылаясь на официальные лица США.

«США отправят в регион три дополнительные эскадрильи истребителей и штурмовиков — эскадрилью F-16 Fighting Falcon, эскадрилью F-15E Strike Eagle и эскадрилью A-10 Thunderbolt II», — говорится в материалах от 30 сентября.

Кроме того, Соединенные Штаты также расширяют дислокацию существующих авиационных подразделений на Ближнем Востоке с целью увеличения количества истребителей и штурмовиков в регионе.

Как пишет издание, США пообещали защищать Израиль от ударов со стороны Ирана, который поддерживает «Хезболлу» в связи с гибелью лидера группировки Хасана Насраллы.

Ранее в этот день министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галлант решили, что необходимо провести «демонтаж» инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы ливанская шиитская организация «Хезболла» не могла наносить удары по израильской территории. Они также отметили важность перехода от военных операций к дипломатическому пути для обеспечения безопасности и стабильности как можно скорее.

Накануне власти США заявили, что направят на Ближний Восток дополнительно несколько тысяч военнослужащих для укрепления безопасности и «готовности защитить Израиль в случае необходимости». По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, усиленное присутствие будет обеспечено несколькими эскадрильями истребителей. При этом общая численность войск в регионе возрастет до 43 тыс. человек.

О ликвидации Насраллы 28 сентября заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Главу шиитского движения, а также командующего Южным фронтом Али Керхи и других командиров «Хезболлы» устранили днем ранее в ходе операции «Новый порядок». В тот же день шесть зданий рухнули после ударов Израиля по пригороду Бейрута.