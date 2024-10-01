NBC заявил об огорчении Байдена из-за редкого упоминания его в речах Харрис

Президент США Джо Байден «за закрытыми дверями» сетует на то, что кандидат в лидеры страны от Демократической партии Камала Харрис недостаточно часто упоминает его в своих речах. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на анонимные источники.

По информации издания, Байден время от времени упоминал тот факт, что вице-президент Камала Харрис, заменившая Байдена в президентской гонке, в последнее время не вспоминает его в своих предвыборных речах. По словам трех источников, которые слышали комментарии Байдена, его особенно задел комментарий Харрис, сделанный ей в ходе дебатов с ее соперником-республиканцем Дональдом Трампом.

«Очевидно, что я не Джо Байден. И уж точно я не Дональд Трамп. И что я предлагаю, так это новое поколение лидеров для нашей страны», — заявила Харрис, отвергая утверждение Трампа о том, что ее экономическая политика ничем не отличается от политики Байдена.

При этом источники NBC News уточнили, что президент Байден понимает политические причины, побудившие Харрис отказаться от упоминания его достижений в своей предвыборной кампании, даже если иногда это его расстраивает.

«Он прекрасно понимает отсутствие упоминаний «байденомики» и Джо Байдена. С политической точки зрения он это понимает», — рассказал каналу один из источников.

NBC News уточняет, что в течение первого месяца после объявления выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в США Харрис регулярно упоминала Байдена в своей кампании. Однако в последние недели упоминания президента США в ее предвыборных речах сократились. Харрис также ни разу не упомянула Байдена в своей 40-минутной предвыборной речи об экономике в Питтсбурге.

Ранее, 29 сентября, Дональд Трамп допустил новый язвительный комментарий в сторону своей соперницы, усомнившись в ее умственных способностях с рождения. Бывший американский лидер заявил, что только люди, имеющие ментальные отклонения, могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой сегодня страдают все Соединенные Штаты.

21 июля Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уходить в отставку.

Байден является самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 81-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.