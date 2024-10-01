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В Москве арестовали незаконно оформившую гражданство РФ украинцам преступную группу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве арестовали преступную группу из шести человек, которая незаконно оформила документы 16 украинцам для получения гражданства РФ. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает Следственный комитет (СК) России.

Уточняется, что граждане России и Молдавии, а также бывший работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу в период с 2021 по 2023 год сделали документы украинцам. Они внесли ложные сведения об их регистрации на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в то время когда она еще не входила в состав России.

«Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию

Ранее, 30 июня, газета The Guardian сообщила, что на Украине всё больше мужчин бегут из страны, чтобы избежать мобилизации. Несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны представителям мужского пола, тысячи украинских граждан незаконно пересекли границу, чтобы избежать призыва в армию.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая) подписал 16 апреля закон, ужесточающий мобилизацию. Там уточнены категории людей, подлежащих мобилизации, и ужесточено наказание за попытку уклониться от призыва. Положения о демобилизации в документе не предусмотрены.

При этом на Украине продолжаются конфликты военкомов с гражданами. Так, 30 августа одесский ТЦК (аналог военкомата) сообщил, что его сотрудники и полицейские подрались с местными жителями, которые отказались представить им документы для проверки.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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