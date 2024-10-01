«Хезболла» заявила об ударах по штаб-квартире «Моссада» на окраинах Тель-Авива
Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило 1 октября о ракетной атаке по базе «Глилот» разведывательного подразделения 8200 Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и штаб-квартире разведывательной службы «Моссад».
«Исламское сопротивление нанесло удар ракетами «Фади-4» по базе «Глилот» разведывательного подразделения 8200 армии Израиля и штабу «Моссада» в пригороде Тель-Авива», — говорится в заявлении в Telegram-канале.
По словам представителей движения, удары наносились в ответ на нападения на гражданское население со стороны израильских войск, а также в поддержку сектора Газа.
Ранее в этот день ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута и начала ограниченные наземные рейды против целей «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана. Также сообщалось, что израильские военные зафиксировали 10 пусков с ливанской стороны.
Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения. Только за последние сутки в результате них погибло не менее 95 человек, за день до этого — более 100 человек.
28 сентября ЦАХАЛ ликвидировала лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, обосновав это его подготовкой к началу войны с Израилем. В ответ на это в движении заявили о намерении продолжать достижение своих целей. По данным СМИ, движение избрало Хашема Сафиеддина новым генеральным секретарем.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.