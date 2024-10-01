Путин поручил законодательно закрепить защиту от хищения средств
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря закрепить в законе защиту от хищения средств путем социнженерии, включая установление периода охлаждения. Об этом во вторник, 1 октября, сообщайте на сайте Кремля.
Речь, прежде всего, идет о тех случаях, когда граждане под влиянием угроз или обмана заключают договоры потребительского кредита и передают потом полученные средства мошенникам. Как уточняется в поручении, одним из таких механизмов может быть установление «периода охлаждения» между принятием кредитором решения о предоставлении потребительского кредита физическому лицу и фактической передачей ему денежных средств.
Глава государства поручил обеспечить внесение в законодательство РФ соответствующих изменений.
Ранее, 26 сентября, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов заявил, что деньги российских граждан чаще подвергаются хищению через запрос «обновить приложение банка». Он добавил, что такой вид мошенничества достаточно быстро распространился.
25 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о выявлении новой схемы хищения средств через систему бесконтактной оплаты. По его словам, в половине случаев похищения денег злоумышленники убеждают жертву установить приложение платежной системы и привязать банковскую карту.
До этого, 14 сентября, эксперт компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов указал на то, что тактика мошенников по атаке банковских приложений столкнулась с защитными мерами, так как действия пользователей анализирует искусственный интеллект. При этом мошенники понимают, что давление на них увеличивается, и пытаются перевести общение с жертвой в реальную жизнь, отметил аналитик.