Песков назвал тщательно сбалансированным проект бюджета
Увеличение бюджета на оборону не повлияет на объем социальных обязательств государства перед гражданами России. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, бюджет тщательно сбалансирован и выверен, несмотря на увеличение доли, выделенной на оборону: он предусматривает сохранение всего объема социальных обязательств.
«Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будет сохраняться достаточно высокий для нашей страны темп экономического развития. Второе, можно сказать, что сейчас, еще до начала обсуждения в парламенте, это больше прерогатива правительства давать какие-то оценки», — подчеркнул Песков.
Правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 30 сентября. Ожидается, что трехлетний бюджет будет исполнен с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. Также, согласно документу, в 2025 году бюджетные доходы достигнут 40 трлн 296 млрд рублей, и это на 12% больше суммы 2024 года.
Комментируя проект, проректор по научной работе Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова рассказала «Известиям», что средства, которые планируется направить в 2025–2027 годах на социальную поддержку населения в России, находятся на значительном уровне.